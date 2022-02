Clima esquenta entre Natália e Eliezer no quarto Grunge - Reprodução

Publicado 10/02/2022 08:38 | Atualizado 10/02/2022 08:46

Rio - O clima esquentou entre Natália e Eliezer no quarto Grunge, durante a festa do líder, nesta quarta-feira. Os dois se beijaram com ardor e Natália chegou a subir em cima do brother. Vinicius e Jessilane, que também estavam no quarto, acompanharam tudo com incredulidade.

Depois do beijo, Eliezer se mostrou arrependido e confessou que Natália seria sua opção de voto no domingo. Em conversa com Vinicius, ele também se mostrou preocupado com a reação de Maria, com quem estava se relacionando na casa.

Ao descobrir o que aconteceu, Maria disse que não vê problemas. "Vocês dois são solteiros", disparou. Ela só deu alfinetada e disse que sua única preocupação é a herpes que Eliezer está tratando.