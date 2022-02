Vinicius brinca com sister: Mais fácil dizer que eu tô apaixonadinho pelo Eli - reprodução da TV Globo

Vinicius brinca com sister: Mais fácil dizer que eu tô apaixonadinho pelo Elireprodução da TV Globo

Publicado 10/02/2022 20:33

Rio - O beijo entre Eliezer e Natália na festa da líder Jade Picon continua rendendo. No Quarto Lollipop, Maria, Laís, Vinicius e o designer repercutiram o assunto nesta quinta-feira. Eles, inclusive, comentaram a postura da designer de unhas em relação a situação.

fotogaleria

Maria começou: "Vem a Natália. Aí ela: 'Estão falando pra eu não te contar uma coisa...'". Eliezer interrompeu a atriz e ponderou: "Ela já sabia que você sabia. Ela veio falar assim comigo: 'Eu vou falar com a Maria amanhã'. Eu falei: 'Não, a Maria já tá sabendo'". A cantora disparou: "Que sonsa".



Em seguida, Laís explicou que antes de conversar com Maria, Natália abriu o coração para ela. "Antes de ela ficar com você, ela veio falar comigo: 'Olha a Maria. Acho que ela tá apaixonadinha no Eli'. Aí eu falei: 'Não, ela não tá, não'. 'Mas olha lá o jeito que ela tá olhando pra ele, ela não tira o olho dele'". A atriz rebateu: "Eu estava olhando pra qualquer lugar".

Vinicius aproveitou a deixa e brincou: "Mais fácil dizer que eu tô apaixonadinho pelo Eli pelo jeito que olho pra ele, porque tenho que passar a festa todinha vigiando pra ele não cair por cima das coisas". A médica, então, voltou a falar sobre seu bate-papo com Natália. "Eu falei assim: 'Nat, até onde sei, eles conversaram bem antes, estão num relacionamento aberto. Mas, dentro dessa casa, tudo pode acontecer. As relações estreitam muito mais rápido. Mas eu acredito que não".