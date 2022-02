Rodrigo Mussi, do 'BBB 22', encontra com Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 18:34

Rio - Segundo eliminado do "BBB 22", Rodrigo Mussi registrou o encontro que teve com Gil do Vigor, um dos grandes nomes da edição passado do reality show da TV Globo. Os dois se conheceram nos Estúdios Globo, nesta quinta-feira (10), e o gerente comercial aproveitou para gravar uma sequência de Stories ao lado do economista.

Em seu Instagram, Mussi rasgou elogios para o ex-participante do "BBB 21": "Fenômeno. Ele é muito gente boa. Exatamente o que vocês veem na televisão, ele é ao vivo. Impressionante. Coração enorme". No entanto, o gerente aproveitou para questionar: "Gil, você votou para eu sair ou não?"

"Não posso falar", respondeu Gilberto Nogueira. "Traíra", brincou Rodrigo, que deixou o "BBB 22" ao disputar um paredão contra Natália e Jessilane. A curta participação do paulista foi marcada por excessos nas conversas sobre votos e polêmicas como quando o gerente fez comentários transfóbicos. Fora da casa, o ex-BBB chegou a despertar o interesse de Anitta, que acabou fazendo campanha para sua eliminação após se desencantar com o ex-brother.