Maria, Eliezer e Natália dão beijo triplo no 'BBB 22'Eliezer

Publicado 10/02/2022 16:24 | Atualizado 10/02/2022 16:25

Rio - A pegação entre Eliezer e Natália , do "BBB 22", continua sendo o assunto mais comentado da casa após a festa da Líder. Em conversa com Jade Picon e Laís, Pedro Scooby comparou o designer a Diego Alemão, vencedor do "BBB 7" que protagonizou um triângulo amoroso com Fani e Íris.

A comparação foi motivada pelo romance que pegou os brothers de surpresa na madrugada desta quinta-feira (10), considerando que Eliezer também chegou a transar com Maria na semana passada. Em outro momento da festa, os dois ainda trocaram um beijo triplo com Natália. "O Eli tá tipo o Alemão do 'BBB'. Vai começar a namorar com as duas aqui dentro. Uma figura!", brincou Scooby.

Após o clima esquentar com Natália no quarto Grunge, Eliezer demonstrou certo arrependimento e confessou que pretendia votar na sister para o próximo paredão. O designer também conversou com Maria sobre o ocorrido e a atriz não se incomodou : "Vocês dois são solteiros", disparou. No entanto, a artista deixou uma alfinetada ao falar da herpes que Eli está tratando.

Nas redes sociais, internautas comentaram a formação do novo casal e concordaram com Pedro Scooby ao comparar Eliezer e o ex-participante do "BBB 7". "Tá com espírito do Alemão na casa. Será que vai ter trisal no BBB22?", questionou Hadson Nery, do "BBB 20". "Ninguém vive o 'BBB 22' como Eliezer, isso é fato. É o novo Alemão, não tem jeito", afirmou um usuário do Twitter.

Esse Eliezer com o sorrisinho dele de porco quando trava tá com espírito do alemão na casa

Será que vai ter trisal no BBB22 — Hadson Nery (@HadsonNery) February 10, 2022

Ninguém vive o #BBB22 como Eliezer isso é fato. É o novo alemão não tem jeito kkkkkkkk https://t.co/yWCSuAYxp0 — Gabriel (@bielzeragv) February 10, 2022

O Eliezer é simplesmente o novo alemão, meteu um BEIJO TRIPLO e ainda com HERPES #BBB22 — Zack (@Zackavg) February 10, 2022