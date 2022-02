Cíntia Abravanel fala sobre cantoria do filho Tiago no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay/Instagram

Publicado 10/02/2022 14:35

Rio - Cíntia Abravanel divertiu os seguidores, nesta quarta-feira (9), ao falar sobre a cantoria de Tiago Abravanel no "BBB 22". A filha mais velha de Silvio Santos contou que o ator "era insuportável" com seu hábito de soltar a voz dentro de casa desde a infância e compreendeu a reação dos fãs do reality ao comportamento musical do artista no reality show.

"Estou morrendo de rir com o BBB. Eles estão na sala esperando pra festa e lá está o Tiago 'aaaaaaaaa' [cantarola] na cozinha. Ele é doido, ele é assim mesmo, muito engraçado. Só que haja saco para ficar ouvindo a cantoria. Eu imagino o desespero das pessoas", brincou Cíntia, em vídeo publicado em seu Instagram.

Mais cedo, a irmã do ator, Lígia, também compartilhou sua experiência ao conviver com os excessos do artista. "Imagina eu que aguentava essa cantoria 24h na adolescência... Diz aí Vivian [irmã caçula], como que era essa cantoria no banheiro lá de casa? Eram altas tretas: 'Tiago, para de cantar, eu quero estudar, pelo amor de Deus!' Era assim gente, o dia inteiro. Ele cantando e a gente querendo silêncio em casa. Esse é o Tiago", contou.

Em seu perfil, Cíntia confirmou o relato de Lígia e ainda relembrou os momentos em que Tiago trazia os colegas de teatro para ensaiar em casa: “Ele era insuportável mesmo, ele cantava o dia inteiro. Isso quando não trazia os amigos para passar o fim de semana aqui em casa e eram 15 cantando, não era só ele. Então, foi muito bom ver a cara das meninas assustadíssimas com ele cantando, porque é assim mesmo", disparou, citando um vídeo que viralizou por mostrar a reação de Jessi e Natália enquanto o brother solta a voz na cozinha.

