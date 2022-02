Eliezer, do BBB 22 - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 13:11 | Atualizado 10/02/2022 13:13

Rio - Confiando no "BBB 22", Eliezer teve uma suposta foto íntima vazada na web. Na imagem, conhecida como nude nas redes sociais, o designer aparece totalmente pelado em frente a um espelho, apenas segurando o celular em que faz a selfie.

A equipe do designer usou o Twitter para dizzer que já está ciente do ocorrido, mas não confirmou se trata realmente do designer. "Estamos tomando as devidas providências", garantiram.

Na primeira semana do reality, ele declarou que deixou "bons nudes" com sua equipe caso nudes ruins vazassem, deixando a entender que fotos íntimas poderiam vazar nas redes sociais. "Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional. O que eu fiz? Falei assim: se vazar um ruim, cê vaza o bom. Em rede nacional, não passo vergonha, não!", disse.

Vídeo íntimo

Mas Eliezer não é o primeiro a passar por essa situação. A participante Natália também teve um vídeo íntimo vazado na web. Nas imagens, a modelo e designer de unhas aparece fazendo sexo oral em um ex-namorado. A equipe da sister confirmou a veracidade do registro e fez um apelo aos seguidores para que eles ajudassem a denunciar o crime virtual contra a mineira.

Em edições passadas, casos similares também ocorreram. Em 2012, Renata Dávila teve um vídeo em que aparecia fazendo sexo com namorado exposto na web. Na mesma edição, Jonas Sulzbach e Yuri Fernandes também tiveram sua intimidade exposta. Já no "BBB 20", Hadson teve uma suposta nude divulgada nas redes sociais. Mayra Cardi, que participou do "BBB 9", teve um vídeo em que aparecia fazendo sexo vazado no dia da sua eliminação. A ex-sister já revelou que a situação lhe causou muito sofrimento.