Vyni e Linn da Quebrada conversam sobre os sentimentos dele por EliReprodução

Publicado 10/02/2022 09:41

Rio - Linn da Quebrada conversou com Vyni depois que rolou o beijo entre Natália e Eliezer, na festa do líder, na noite desta quarta-feira. A cantora percebeu que o amigo estava se sentindo incomodado com a situação e questionou o que se passava pela cabeça dele. "Mas o que te preocupa nessa situação?", perguntou.

Vyni respondeu que se preocupa muito com os outros, e sempre tenta ajudar. "São nessas preocupações que as coisas se confundem", rebateu Linn. "A gente é muito forte, mas é bom ser fraca às vezes [...] Encarar as próprias inseguranças é importante", completou a cantora.

Vyni permaneceu calado e Linn continuou tentando apoiá-lo. "A gente também quer que gostem da gente, né? Quando o outro faz algo que pode nos magoar". Algum tempo depois, Linn comentou sua conversa com Vyni e afirmou para Brunna que acredita que ele está apaixonado.

"Eu acho que o Vyni gosta do Eli. Acho que machuca ele, por isso eu fiquei triste e fui chorar naquela hora", disse a cantora. Maria, que acompanhava a conversa, disse que sugeriu que Eli desse um selinho em Vyni. "Ele fica triste, né? Eu também fico muito triste por ele, por isso fui chorar naquela hora", disse Linn novamente. "Eu também sinto muito isso", disse Brunna. "Já me vi muito nessa situação dele", lamentou Linn.