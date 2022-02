Gustavo é um dos participantes da casa de vidro - Reprodução

Publicado 10/02/2022 07:41

Rio - Gustavo Masengo foi anunciado como participante da Casa de Vidro do "BBB 22" na noite desta terça-feira. Ele fará parte do grupo Pipoca e estará ao lado de Larissa Tomásia. Gustavo é formado em direito e natural de Curitiba, no Paraná.

Em seu vídeo de apresentação, Gustavo afirmou ser "hétero top". "O 'hétero top' hoje, pintado pela 'lacrolândia', é uma pessoa branca, bem-sucedida. Eu tenho orgulho de ser um 'hétero top' no meu conceito. Sou hétero e me considero top", disse.

"Pela minha postura e pelos meus pontos de vista, eu sou um cara polêmico. Com certeza, vou ser cancelado por dois terços da população brasileira, para ser bem realista (...) Tenho certeza que vou desagradar muita gente pelo meu jeito sincero, mas também vou agradar muita gente por ser dessa forma", afirmou.

O participante também afirmou que não será do grupo "paz e amor", como algumas pessoas da casa. "Sou um cara competitivo. Sou do tipo que se for anjo em uma semana e meu amigo não foi anjo e está com 'saudadezinha' da família, eu não vou dar prova de anjo pra ele", garantiu.

Gustavo e Larissa farão parte do time Pipoca. Eles vão entrar na Casa de Vidro na sexta-feira e quem decidirá se eles vão permanecer no reality ou não é o público. "Ou entram os dois ou não entra nenhum. O resultado dessa votação será no próximo domingo, antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa, disse Tadeu Schmidt.