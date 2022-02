Brunna Gonçalves - Reprodução/Globoplay

Brunna GonçalvesReprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2022 19:13 | Atualizado 10/02/2022 21:52

Rio - Brunna Gonçalves cometeu uma gafe geográfica na noite de quarta-feira (9) ao falar sobre o lugar onde nasceu. A dançarina conversava com Vyni e Eliezer quando teve dificuldade para explicar a localização de Nilopólis, que fica na Baixada Fluminense. Em determinado momento, ela chegou a questionar se a cidade do Rio de Janeiro fica no Estado do Rio de Janeiro.



"Ela não estava sabendo dizer se é dentro da cidade do Rio ou fora", disse Vyni. "Não sabia se tem o estado e a cidade do Rio de Janeiro, Eli? Não sei. É no centro do Rio, a cidade do Rio de Janeiro?”, questionou, desorientada.



fotogaleria

Eliezer esclareceu a diferença entre estado e cidade e citou os bairros do Leme, Ipanema e Copacabana em sua explicação, mas também fez confusão e chegou a citar a cidade de Niterói como bairro. O episódio foi motivo de comentários entre os internautas.

Eliezer esclareceu a diferença entre estado e cidade e citou os bairros do Leme, Ipanema e Copacabana em sua explicação, mas também fez confusão e chegou a citar a cidade de Niterói como bairro. O episódio foi motivo de comentários entre os internautas.

Apreciem a Brunna (que mora no Rio de Janeiro) perguntando se a CIDADE do Rio de Janeiro fica dentro do ESTADO do Rio de Janeiro. #BBB22 pic.twitter.com/Fy1K0ihLRz — William De Lucca (@delucca) February 10, 2022 A Brunna perguntou se a cidade do Rio de Janeiro fica dentro do Estado do Rio de Janeiro. Gente, chama um professor de geografia pra ontem. #BBB22 — Maíra Alves (@alves__maiira) February 10, 2022 liguei o ppv só pra ver a Brunna perguntando pro Eli se existe o estado Rio de Janeiro e a cidade Rio de Janeiro

E SE A CIDADE FICA DENTRO DO ESTADO



onde que ela mora, gente? — vamo galera, mulheres (@sandney) February 10, 2022