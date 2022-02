Douglas Silva e Jess - Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2022 19:52

Rio - Jessi e Douglas conversaram na tarde desta quinta-feira (10) sobre a briga que os participantes tiveram durante a festa da líder Jade . A sister estava no quarto grunge quando o ator chegou para falar sobre a discussão.

fotogaleria "A gente tá de boa, não tá?", perguntou Douglas. "Tá, ué", respondeu Jessi. O ator então afirmou que o acontecido na festa não seria levado adiante. "Não... Só porque você falou da Prova do Anjo, que não tinha nada a ver com a conversa inicial. Depois eu fui falar e você não quis mais ouvir, aí virou as costas, saiu...", relembrou a professora.

Douglas se desculpou e Jessi desabafou sobre o que a incomodou durante o bate papo na festa. "Teve um momento que você disse que não dava para a gente se relacionar", disse. "Você sabe que é mentira", frisou o ator. "Aí eu quis questionar: 'Você está falando isso do fundo do seu coração?' E você: 'Está colocando palavras na minha boca'", completou Jessi.

O participante avisou que disse algumas coisas por causa da bebida. "Foi o gin falando naquele momento. Não condiz com a minha atitude", garantiu. Jessi afirmou que está tudo bem entre eles, mas revelou o motivo do momento de raiva. "Porque eu odeio quando estou falando e alguém vira as costas", disse Jessi. Os dois se abraçaram para selar a paz. "É sério, eu te amo, cara", falou Douglas.