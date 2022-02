Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do BBB 22 - João Cotta / TV Globo

Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do BBB 22João Cotta / TV Globo

Publicado 10/02/2022 07:00

Rio - Pode-se dizer que a cantora Naiara Azevedo, de 32 anos, foi uma das participantes mais intensas da atual edição do "Big Brother Brasil". Terceira eliminada do reality show, Nanacita, como ficou conhecida pelos internautas, se jogou de cabeça na experiência. Em apenas três semanas, a artista foi a dois paredões, quase desistiu do jogo, se reencontrou, fez amizades e divertiu o público com suas atitudes espontâneas, que geraram muitos memes. Ela deixou o programa na berlinda com Arthur Aguiar e Douglas Silva, mas se diz realizada por ter conseguido finalmente mostrar quem é Naiara de Fátima.

fotogaleria

"Foi uma viagem muito louca, uma montanha-russa e um presente muito grande. Nenhuma terapia no mundo faria eu me conhecer tanto como no BBB. Não existe nada que pudesse fazer eu me entender e viver o que eu vivi comigo mesma lá dentro. Depois de tanta solidão, de alguns momentos de tristeza, de dúvida, de incerteza e de tudo o que eu vivi, em poucas horas aqui fora eu me senti tão amada, tão vista de verdade, não como artista, mas como eu sou. É como se eu tivesse deletado a artista. Estou vivendo apenas eu, estou me sentindo bem quista por ser quem eu sou, sem filtros, sem ninguém me passando uma pauta do que eu devo ou não falar. As pessoas agora já me conhecem", analisa.

Logo que chegou na casa, Naiara assustou alguns participantes por conta de sua postura. A cantora afirma que, antes de entrar no programa, nem desconfiava que seu temperamento pudesse ser mal interpretado. "A gente não se enxerga. É mais fácil falar sobre o outro. Eu sei que eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, sou expressiva, falo com as mãos, com o rosto, com o corpo. E algumas pessoas gostam muito; outras não gostam; e há quem fique assustado. Nem Jesus agradou a todos, então quem sou eu para agradar com esse jeitão meu?", brinca.

Isolada do restante dos participantes, Naiara chegou a pensar em desistir do "BBB 22" na primeira vez em que foi indicada ao paredão. No entanto, ela desistiu da ideia e saiu vitoriosa da berlinda ao lado de Natália Deodato. Na ocasião, Luciano Estevan foi o eliminado. "Um monte de coisas foram acumulando no meu psicológico. E, por eu ter pensado em desistir, quando fui para o paredão com dois pipocas com quem eu havia conversado bastante e entendido o tamanho do sonho deles, por alguns minutos eu não me senti digna de dividir votos com eles. Não estou dizendo de forma pretensiosa que eu poderia estar melhor do que eles porque nunca se sabe. Eu não sabia o que as pessoas estavam pensando a meu respeito", relembra Naiara, que também fala sobre sua segunda experiência na berlinda.

"Nesse último eu senti paz. O Tadeu (Schmidt, apresentador) falou que não tinha como sentir paz estando no paredão, mas tem sim, porque eu senti (risos). Eu estava ótima, não fiquei preocupada com nada. Eu não fui por votação da casa nem por indicação de líder; eu simplesmente tirei um papel em que estava escrito “paredão”. E eu sou muito assim: acredito nas coisas que estão predestinadas a mim. Eu tenho muita fé e a minha crença me diz que as coisas que são para ser minhas serão. O que é do homem o bicho não come. Se aconteceu foi porque tinha que acontecer", acredita.

Amizades

Naiara Azevedo entrou na casa e encontrou Tiago Abravanel, de quem já era amiga pessoal fora do reality show. Apesar disso, os dois não ficaram muito próximos no programa e chegaram até a ter alguns desentendimentos já que Tiago deu algumas alfinetadas na sister, além de preteri-la na hora de escolher quem levaria para o grupo Vip.

"Foi emocionante quando eu o encontrei. Mas eu aprendi a respeitar. Se eu já tinha maturidade para lidar com as minhas amizades, hoje eu tenho mais ainda. Eu sempre fui de respeitar, de dar espaço e não cobrar nada. Eu nunca cobrei absolutamente nada dele lá dentro. Expectativa gera frustração. Se eu já não tinha expectativa com ninguém, hoje tenho menos ainda. E está tudo bem", afirma.

Naiara encontrou conforto e carinho ao lado de Linn da Quebrada, Jessilane Alves e Natália Deodato. O quarteto ficou conhecido como as "comadres". "Eu vou sentir falta dos momentos com a Lina, com a Jessi e com a Natália. Olhando agora com a perspectiva aqui de fora, acho que seria muito lindo a Lina ganhar. Não que a Jessi não seja, mas seria lindo demais ver a Lina ganhar.

Planos

Agora que saiu do reality show, Naiara explica que as músicas de seu novo DVD que foram lançadas quando ela ainda estava confinada já estavam planejadas há muito tempo e que já sairiam com ela no programa ou não. "Sobre o DVD, ainda não assisti, não sei, não vi. Só me contaram que lançaram cinco faixas. Esse projeto já está sendo programado desde agosto do ano passado e eu só confirmei minha participação no BBB depois disso. Então, com BBB ou sem BBB o projeto já seria lançado agora. Eu sempre falo que tudo acontece no tempo de Deus. Aconteceu porque estava no itinerário da minha vida", inicia.

"Os meus planos para os próximos dias são assistir a todos os meus memes, ver tudo o que falaram mal de mim, porque eu preciso alimentar esse ranço. A escorpiana que habita em mim está vivíssima. Se eu pegasse elas falando mal de mim na minha cara, não ia dar certo", finaliza, aos risos.