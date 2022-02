Luana Piovani revela o motivo que fez se separar de Pedro Scooby. - Reprodução Internet

Publicado 10/02/2022 16:15

Rio - Pedro Scooby voltou a falar sobre sua relação com a ex-mulher, Luana Piovani, com quem possui três filhos, Dom, de 9 anos, e Bem e Liz, de 5 anos. Em conversa com Linn, o surfista rasgou elogios para a atriz.

"Ela comprou a ideia de ter uma família comigo. Ela me ensinou a valorizar o que eu tinha de melhor, que é ser atleta. Quando aparecia entrevista para mim, ela falava: ‘Isso vai ser só importante para mim e não para você. Esquece isso, foca em você’. Ela nunca aceitou uma entrevista de nós dois", começou.

"E eu também sempre fui muito parceiro, sempre pegava meu dinheiro todo que ganhava e colocava para a família. Até porque boa parte do nosso namoro ela ganhava mais dinheiro que eu, só depois que eu passei a ganhar mais do que ela", continuou.

"Ela é uma pessoa que eu sei que se der alguma me*** no mundo, posso bater na porta. Ela vai me acolher, ela é assim. Então eu não ligo muito para o que as pessoas pensam", completou.