Claudia Raia durante o "Encontro" - Reprodução/TVGlobo

Claudia Raia durante o "Encontro"Reprodução/TVGlobo

Publicado 10/02/2022 15:02 | Atualizado 10/02/2022 15:21

Rio - O comportamento "paz e amor" de Tiago Abravanel tem gerado um grande incômodo por parte dos internautas. No entanto, nesta quinta-feira (10) em uma participação no "Encontro", a atriz Claudia Raia saiu em defesa do neto de Silvio Santos.

fotogaleria

"É um programa que mostra o pior do ser humano. Te coloca no extremo, no limite, na nossa pior versão. Essa edição eu sinto que é mais amorosa, menos dramaturgia, menos conflitos. Menos fogo no parquinho, começou.

"Será que só fogo no parquinho que é legal? Ou será que é legal também falar de amor, de amizade, de encontros, de relação? Ele [O Tiago] é uma pessoa assim na vida. Amoroso, conciliador. Ah, então ele é uma planta por ser assim? O que é interessante no programa? Só o pior?", completou.