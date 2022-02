Gabigol e Paulo Sousa - Alexandre Vidal/flamengo

Gabigol e Paulo SousaAlexandre Vidal/flamengo

Publicado 11/02/2022 16:09

Rio - Um dos destaques na vitória sobre o Audax, na última quinta-feira, Gabigol falou sobre o início de trabalho de Paulo Sousa no Flamengo. Em entrevista à Fla TV, o camisa rasgou elogios ao português e pediu paciência ao torcedor para as mudanças que vêm sendo implementadas.

"Estou muito feliz, fazia tempo que eu não aprendia tanta coisa assim em tão pouco tempo. Creio eu que ele tem mais coisas para ensinar e mais coisas para passar de novo. É ter um pouquinho de paciência não só com ele, mas também com a gente por causa dessas mudanças que vêm acontecendo. Mas tenho certeza absoluta que vai ser um ano especial para o Flamengo. Estamos muito felizes com ele e espero que ele fique muito tempo no Flamengo porque realmente tem sido um início maravilhoso", disse Gabigol.

"Realmente estou muito feliz. Não só eu, mas todos os jogadores vêm aprendendo coisas novas. A gente vem melhorando nossos números fisicamente. Entendemos um pouquinho a impaciência da torcida, mas a gente tem treinado bastante, se dedicado e aprendido bastante. Isso requer tempo para o professor ver as melhores características dos jogadores, conhecer de perto e ver qual é o melhor sistema para encaixarmos. Ou testar outros, como ele tem feito", completou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, ás 19h, contra o Nova Iguaçu, em Volta Redonda.