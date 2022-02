Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Presidente do Flamengo - Rodolfo LandimMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 11/02/2022 18:20 | Atualizado 11/02/2022 19:06

Rio - O Flamengo demonstrou interesse na contratação do goleiro Santos, do Athletico-PR. De acordo com o portal "GE", o técnico Paulo Sousa conversou com o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, sobre o jogador de 31 anos.

Santos Foto: Divulgação/Athletico-PR

O treinador português destacou que precisa de um goleiro mais experiente que Hugo para assumir a titularidade no gol do Flamengo. Santos chama atenção pela segurança e também tem habilidade para atuar com a bola nos pés. Além disso, o jogador tem sido convocado pelo técnico Tite para Seleção.

Por outro lado, não foi a primeira vez que o goleiro do Athletico-PR entrou na mira do Flamengo. Desta vez, com aval de Paulo Sousa, o Rubro-negro pode intensificar as conversas com o clube paranaense para tentar fazer uma nova investida. A multa rescisória de Santos para clubes europeus chega em torno de 3 milhões de euros (cerca de 18 milhões na cotação atual).