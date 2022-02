Técnico Paulo Sousa ainda busca o Flamengo ideal - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Paulo Sousa ainda busca o Flamengo idealGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/02/2022 15:04

Foram apenas três partidas no comando do Flamengo, mas Paulo Sousa já sente a pressão da torcida, incomodada com as atuações do time e com as escalações. Entretanto, o treinador, que utilizou 23 jogadores até o momento, não se abala e pretende seguir com o planejamento de testes, observações e cuidado com a parte física contra o Nova Iguaçu, neste domingo às 19h no Raulino de Oliveira.

Afinal, sem o tempo que gostaria de preparação para a pré-temporada, Paulo Sousa, que chegou a ser chamado de burro na vitória sobre o Audax, precisou utilizar os primeiros jogos pelo Flamengo para mais observações de jogadores e alternativas. Mas o próprio treinador já admite que não poderá fazer isso por muito tempo, já que terá a decisão da Supercopa do Brasil no dia 20, contra o Atlético-MG, em Cuiabá.

"Normalmente são cinco ou seis semanas de pré-temporada com seis ou sete jogos para podermos consolidar muitos processos e muitos conceitos. Aqui não temos tempo para fazer isso. É nessa competição que temos vindo a oferecer aos nossos jogadores a possibilidade de irem crescendo a nível de condicionamento, mas também trabalhando seus conceitos em determinas posições. E também variando algumas posições, algo que antevejo que podem ser necessárias durante o ano", explicou o treinador, que já foca no duelo contra o Atlético-MG.



"Temos uma final para ganhar. E é nessa que temos de estar centrados para tomar as melhores decisões com os melhores jogadores para obtermos o que pretendemos", completou.