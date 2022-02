Fabio Matias comandando o treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/02/2022 10:53

A CBF avalia a contratação de Fabio Matias, técnico da equipe sub-20 do Flamengo, para substituir André Jardine, campeão olímpico em 2021 e que aceitou proposta do o Atlético San Luis, do México. A informação é do site 'Ge'.



Fabio Matias estava com o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Junior, mas com a demissão de Mauricinho, retornou ao Rio para comandar o Rubro-Negro nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, com uma equipe de jovens. Ele conseguiu uma vitória e um empate.



O profissional foi contrato pelo Flamengo em 2021, após bom trabalho pelo Internacional, conquistado a Copinha em 2020. Aos 42 anos, Fabio Matias já foi auxiliar da Seleção sub-17, em 2016.