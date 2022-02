Bruno Henrique e David Luiz devem ser desfalques para o duelo contra o Nova Iguaçu - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Bruno Henrique e David Luiz devem ser desfalques para o duelo contra o Nova IguaçuMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 12/02/2022 17:57

Rio - O Flamengo segue sua preparação para o duelo contra o Nova Iguaçu, neste domingo (13), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Como aconteceu nos duelos contra o Fluminense e contra o Audax, a dupla Bruno Henrique e David Luiz não deverá estar a disposição do técnico Paulo Sousa. A informação é do "Coluna do Fla".

Os camisas 27 e 23 do Rubro-Negro chegaram a treinar junto do grupo na primeira parte do trabalho. No entanto, não participaram das demais atividades, e por isto não deverão atuar contra o Nova Iguaçu, visando uma recuperação antes do confronto contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no dia 20.

Bruno Henrique vem se recuperando de uma lesão na coxa, o que fez com que o atacante ainda não estreasse pelo Rubro-Negro nesta temporada. Por outro lado, David Luiz não tem lesão detectada, apenas desgaste muscular, e segue sendo acompanhado de perto pelo Dr. Marcio Tannure, e os demais membros do departamento médico do Flamengo.