David Luiz e Bruno Henrique chegaram a treinar com o grupo na última semana - Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz e Bruno Henrique chegaram a treinar com o grupo na última semanaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/02/2022 14:00

Mais uma vez fora dos relacionados para o jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, neste domingo às 17h no Raulino de Oliveira, Bruno Henrique e David Luiz foram ao CT do Ninho do Urubu para seguir com o trabalho de recondicionamento físico. Os dois jogadores estão trabalhando para terem condições de jogar a Supercopa do Brasil, dia 20, contra o Atlético-MG em Cuiabá.

O Flamengo divulgou nas redes sociais um vídeo de Bruno Henrique e David Luiz fazendo exercícios no campo, com o preparador físico Lluis Sala. Eles também trabalharam um pouco com bola na atividade.



Bruno Henrique, com uma lesão na coxa direita, ainda não conseguiu estrear pelo Flamengo na temporada 2022. Já David Luiz jogou a primeira partida de Paulo Sousa, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, mas ficou fora das últimas duas rodadas do Campeonato Carioca por conta de desgaste muscular.