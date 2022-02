Gustavo Henrique - Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Gustavo Henrique - FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 13/02/2022 21:13 | Atualizado 14/02/2022 00:31

Rio - Sem dificuldades, o Flamengo bateu o Nova Iguaçu, vencendo o duelo por 5 a 0, com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego Ribas. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 13 pontos no Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro começou pressionando o gol da equipe adversária, e abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Rodinei soltou uma bola para Arrascaeta na ponta direita. O uruguaio subiu a cabeça, e viu que Gustavo Henrique, com seus 1,95m, estava dentro da área. Então, o camisa 14 fez o lançamento para que o zagueiro subisse com facilidade, tocando de cabeça sem chances de defesa para o goleiro Luís Henrique. Este foi o sétimo gol do camisa 2 pelo Flamengo.

Um dos destaques da primeira etapa foi o lateral-direito Rodinei. O atleta, que assumiu a camisa 22 do clube, fez belas jogadas pela ponta direita, além de auxiliar os defensores com desarmes e coberturas precisas.

Aos 35 minutos, Vandinho derrubou Marinho na entrada da área, fazendo uma falta perigosa a favor do Rubro-Negro. Na cobrança, Arrascaeta deu um belo chute, no ângulo em que o goleiro estava, e aumentou o placar para o Clube da Gávea. Este foi o primeiro gol de falta do uruguaio com a camisa do Flamengo, além de ser o primeiro gol de falta desta edição do Campeonato Carioca.

É GOL DE FALTA QUE VOCÊ QUER, @? ENTÃO PARA TUDO E ASSISTA ESSA PINTURA DE @GiorgiandeA PELAS LENTES DO ESTAGIÁRIO! QUE GOLAAAAAAAAÇO! #FLAxNIG #VamosFlamengo pic.twitter.com/auK7tJ5GGq — Flamengo (@Flamengo) February 13, 2022

O segundo tempo foi bem diferente do primeiro. Tanto Flamengo quanto Nova Iguaçu começaram de forma mais lenta, com menos ataques e mais toques de bola. Aos 15 minutos, o técnico português Paulo Sousa trouxe uma mudança tripla na equipe Rubro-Negra. Filipe Luís, Diego Ribas e Vitinho entraram nas vagas de Gustavo Henrique, João Gomes e Marinho, fazendo com que o treinador pudesse dar mais minutos a todos os seus atletas.

Aos 24 minutos, Arrascaeta recebeu uma bola na ponta direita, e tentou o cruzamento. Porém, a bola bateu no braço de Gilberto, zagueiro do Nova Iguaçu, e o árbitro marcou pênalti a favor do Flamengo. Como de costume, Gabigol foi o escolhido para fazer a cobrança. Com calma, o camisa 9 do Rubro-Negro deslocou o goleiro e fez o terceiro gol do Clube da Gávea. Na comemoração, voltou a fazer um gesto de punhos fechados, contra o racismo.

Gabigol comemora seu gol contra o Nova Iguaçu, fazendo o gesto contra o racismo Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Com o jogo definido, o Flamengo começou a administrar ainda mais a partida, evitando correrias e tocando mais a bola. Por outro lado, o Nova Iguaçu tentava pressionar, mas não conseguia.

Com 34 minutos, Léo Pereira e Everton Ribeiro deixaram o campo, para as entradas de Pedro e Renê. O camisa 21, inclusive, precisou de apenas cinco minutos para marcar o seu gol, que surgiu de um passe de Gabigol, fazendo com que Pedro precisou apenas dar um toque pra tirar do goleiro.

O último gol do Rubro-Negro veio aos 43 minutos, quando Vitinho fez um belo drible e soltou a bola para Pedro, que viu Renê passando no lado esquerdo e deu o passe. O camisa seis fez o cruzamento na medida para que Diego Ribas pudesse dominar e soltar uma bomba de perna direita, fazendo um belo gol para fechar a goleada do Flamengo. O último gol do camisa 10 havia sido no dia cinco de abril de 2021, em duelo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca de 2021.