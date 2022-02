Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo - PAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 13/02/2022 10:57

O técnico Paulo Sousa relacionou pela primeira vez Fabrício Bruno, que iniciou nesta semana os treinos no CT do Ninho do Urubu. O zagueiro ex-Bragantino é a novidade na lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Nova Iguaçu, às 19h no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca.



Por outro lado, o Rubro-Negro seguirá sem contar com Bruno Henrique e David Luiz. Os dois chegaram a treinar com o grupo em uma atividade nesta semana, mas seguem em recuperação de olho no confronto contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no dia 20.



Bruno Henrique vem se recuperando de uma lesão muscular e ainda não estreou na temporada. Por outro lado, David Luiz estava com desgaste muscular.



Assim como nos outros três jogos, Paulo Sousa não deu pistas da escalação, nem se irá rodar mais o elenco. A tendência é que comece a colocar em campo um time mais próximo ao que enfrentará o Atlético-MG.