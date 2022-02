Foto: Paula Reis / Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 13/02/2022 18:19

O Flamengo está prestes a jogar a sua quarta partida sob o comando de Paulo Sousa. E o time já está escalado para o duelo a ser realizado às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, diante do Nova Iguaçu, pela 6ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A principal novidade é que Fabrício Bruno fará a sua estreia, e já como titular desde o início.

O Rubro-Negro vai a campo com: Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Léo Pereira; Rodinei, Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Marinho e Gabigol.

No banco de reservas, Paulo Sousa terá as seguintes opções: Diego Alves, Isla, Matheuzinho, Cleiton, Filipe Luís, Renê, Thiago Maia, Diego, Andreas Pereira, Lázaro, Vitinho e Pedro.