Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/02/2022 12:20

Rio - O goleiro Diego Alves não vem vivendo um bom momento no Flamengo. Atualmente na reserva de Hugo Souza, o veterano poderá se tornar terceira opção no elenco rubro-negro, caso Santos, jogador do Athlético-PR, seja contratado. De acordo com informações do portal "BolaVip", o atleta pode estar deixando o clube carioca.

O goleiro faz parte ao lado de Diego Ribas e de Filipe Luís da chamada geração 1986 e tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Porém, o veterano não vem sendo utilizado como titular e segundo o portal, já tem movimentado o seu staff para deixar o Flamengo rumo ao Mundo Árabe.

Diego Alves é uma referência do atual elenco e defende o Flamengo desde 2017. Ele já levantou três títulos do Carioca, dois Brasileiros, uma Libertadores, dois Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana com a camisa do Rubro-Negro.