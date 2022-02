Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 14/02/2022 16:56

Rio - A Supercopa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Atlético-MG, no próximo domingo, na Arena Pantanal, não contará com Galvão Bueno na transmissão da TV Globo. O narrador está aproveitando um período de férias e não pôde ser escalado.

Sem Galvão, a emissora decidiu que Luís Roberto será o responsável pela narração. Ele fará a transmissão in loco no estádio em Cuiabá. A escalação dos comentaristas ainda não foi definida, o que deverá acontecer ao longa da semana.

Desde que começou a ser disputada, em 2020, a Supercopa do Brasil sempre contou com narração de Galvão. Nas duas últimas edições, o narrador transmitiu títulos do Flamengo.