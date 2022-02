Gabigol no Rep Festival - Reprodução

Gabigol no Rep FestivalReprodução

Publicado 14/02/2022 14:53

Rio - Após vencer o Nova Iguaçu por 5 a 0, na noite deste domingo (13), o atacante do Flamengo, Gabigol, escolheu comemorar a vitória no "Rep Festival", festival de música que ocorreu no último final de semana, no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro.

Gabigol, que na cena do rap é conhecido como "Lil Gabi", foi para o palco principal do evento por volta das 6h da manhã, ao lado do cantor e produtor WIU, e fez a alegria dos Rubro-Negros que estavam presentes no evento.

Melhor show do Rep Festival foi do Gabigol aka Lil Gabi pic.twitter.com/5nIrASnML9 — Kaaif (@Kaaifdark) February 14, 2022

Além de WIU, outros nomes conhecidos por Gabriel Barbosa estiveram presentes no evento, como Papatinho, que, junto do atacante do Flamengo, é um dos autores da música "Sei Lá". Além dele, Matuê, amigo e um dos ídolos de Gabigol fez o show principal das duas noites do festival. No entanto, o camisa 9 do Rubro-Negro não conseguiu chegar a tempo do show do artista.

No sábado (12), mais um jogador do Flamengo foi visto no festival. O atacante Werton, que faz parte do elenco sub-20 do Rubro-Negro, e, inclusive, atuou nas duas primeiras partidas do clube no Campeonato Carioca, tirou foto com alguns fãs que o reconheceram no evento.



Werton, atacante do elenco sub-20 do Flamengo, tira foto com um fã no Rep Festival Reprodução

Gabigol volta a campo na próxima quarta-feira (16), em duelo contra o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão, às 15:30h (horário de Brasília). O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.