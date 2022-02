Rodrigo Dunshee - Paulo Carneiro

Rodrigo DunsheePaulo Carneiro

Publicado 14/02/2022 16:24 | Atualizado 14/02/2022 16:37

Com partida marcada para domingo (20), pela Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG entram em campo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Depois da confusão para escolher a sede, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, se pronunciou sobre um descumprimento de regra do time adversário.

Segundo o regulamento, os times precisam chegar na cidade-sede três dias antes do jogo. O Flamengo cumpriu a regra e tem previsão de chegada no dia 17. Porém, o calendário do time mineiro indica a chegada do elenco no dia 19, apenas 24h antes de a bola rolar.

Em entrevista à coluna do Fla, o dirigente se manifestou: "A questão aí é que, além da questão do regulamento, está em jogo a isonomia. Mas vamos aguardar os fatos. A gente não pode se antecipar a CBF. Ela que decide esse tipo de situação."

Por isso, a equipe mineira não tem previsão de treinamento em Cuiabá. Segundo o Atlético, o motivo para a programação fora do regulamento é a "dificuldade para encontrar local de treinamento adequado."