Arrascaeta, meia do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Arrascaeta, meia do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/02/2022 16:24

Rio - A adaptação a um novo esquema é um desafio, mas, aos poucos, Arrascaeta vê e confia na evolução do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa. Em entrevista à FlaTV, o meia, que se destacou na vitória sobre o Nova Iguaçu com gol e assistência, fez elogios ao trabalho da nova comissão técnica, mas, ciente da pressão que é atuar pelo clube, reforça a importância de vencer o Atlético-MG no próximo domingo, em Cuiabá, na busca pelo tri da Supercopa do Brasil.

"Estamos jogando em um esquema diferente do que estávamos acostumados. Tudo tem um processo, mas aqui jogaremos a cada três, quatro dias, sabemos que tem a obrigação de vencer. Por isso, às vezes, pode parecer que as coisas não estão indo bem. De um dia para o outro é difícil, mas os treinamentos que trouxeram, na intensidade, é muito importante para nós. Os profissionais que chegaram são pessoas muito trabalhadoras e estão nos ajudando muito", avaliou Arrascaeta, que comentou posteriormente sobre a preparação para a partida contra o Galo.

"Todos jogos são importantes, o principal desse começo é a final contra o Atlético. Temos que estar muito focados. É um time que está encaixado, vive um grande momento, então temos que acreditar no nosso potencial para vencer o jogo."

O meia uruguaio ainda avaliou o início de trabalho do treinador português Paulo Sousa, que conquistou mais uma vitória expressiva no último domingo (13), ao bater o Nova Iguaçu por 5 a 0.

"É um treinador muito focado, toda hora está nos corrigindo para aquilo que quer que façamos em campo. É um novo esquema, então leva tempo para nos adaptarmos, mas aproveita cada momento para nos orientar. É importante", disse o camisa 14 do Flamengo.