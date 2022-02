Jogadores do Flamengo comemoram o gol de Diego Ribas na vitória sobre o Nova Iguaçu - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 14/02/2022 20:57

Rio - Após mais de 300 dias sem estufar as redes, Diego se reencontrou com o gol. Neste domingo, o camisa 10 saiu do banco de reservas para fechar a goleada de 5 a 0 do Flamengo sobre o Nova Iguaçu. Seu último tento até então havia sido sobre o Madureira, no Campeonato Carioca do ano passado, no dia 5 de abril - triunfo rubro-negro por 5 a 1.



O meia agora soma 43 gols pela equipe da Gávea, sendo o 9º maior artilheiro do clube neste século, agora empatado com Paolo Guerrero e Pedro, que também marcou na vitória deste fim de semana.



O centroavante, reserva na maior parte do tempo desde a sua chegada, em 2020, chama a atenção principalmente pela ótima média. Enquanto que o peruano precisou de 9339 minutos em campo para chegar a este número, o atual goleador marcou 43 vezes em somente 4963, segundo dados do site OGol. Quase a metade do tempo do antigo atacante.



Quem vem se aproximando também do top 10 do século é Arrascaeta. Com o golaço de falta anotado no último jogo, o uruguaio chegou a 40 gols pelo Flamengo, superando Éverton Cardoso, hoje no Cuiabá, e assumindo isoladamente a 11ª posição no ranking.



MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO



1º - Gabigol - 107 gols

2º - Bruno Henrique - 76 gols

3º - Renato Abreu - 73 gols

4º - Obina - 47 gols

Vagner Love - 47 gols

Léo Moura - 47 gols

7º - Hernane - 45 gols

8º - Edílson - 44 gols

9º - Guerrero - 43 gols

Diego - 43 gols

Pedro - 43 gols