Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/02/2022 19:34

Rio - O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, do River Plate, pode estar mais próximo do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Maximiliano Grillo, da "TNT Sports", o clube argentino não irá buscar a renovação de contrato do atleta, de 27 anos, que tem vínculo com a equipe de Buenos Aires até o meio do ano.

O lateral não seria uma prioridade da diretoria, que busca reduzir a folha salarial. Além do Flamengo, o Santos seria um dos interessados no argentino. Porém, o Peixe esfriou as sondagens após garantir a permanência de Felipe Jonatan.



Com isso, o Flamengo tem caminho livre para negociar com o jogador. O Rubro-Negro pode buscar uma liberação do River Plate ou acertar com o atleta para o meio do ano. Fabrizio Angileri defende a equipe de Gallardo desde 2019, quando chegou do Godoy Cruz por empréstimo. No mesmo ano, os Milionários o adquiriram em definitivo.