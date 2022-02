Laudo confirmou xingamentos racistas ao atacante do Flamengo, Gabigol - Reprodução

Publicado 14/02/2022

Rio - O confronto entre Flamengo e Fluminense, no último dia seis, teve polêmicas dentro e fora dos gramados. Em campo, Diego e Felipe Melo discutiram no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, Vitinho e Calegari se estranharam, e acabaram sendo expulsos. Fora dos gramados, a situação é ainda mais grave. Enquanto o atacante do Rubro-Negro, Gabriel Barbosa, passava em frente a torcida do Tricolor, para se dirigir ao vestiário do Estádio Nilton Santos, alguns torcedores do Clube das Laranjeiras chamaram o centroavante de "macaco".

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) abriu um inquérito para apurar o caso, e solicitou um laudo de um perito, indicando que o atacante do Flamengo realmente havia recebido tais ofensas racistas, além de uma confirmação se o vídeo da ação possuía, ou não, algum tipo de edição.

O resultado do laudo solicitado pelo Flamengo saiu nesta segunda-feira (14). O documento confirmou que realmente houve gritos racistas contra Gabigol. A análise feita por um perito confirmou também que o vídeo é autêntico, sem nenhuma edição, atendendo ao pedido do TJD. Confira o laudo:

Em laudo, perito comprova que Gabigol foi chamado de macaco no Fla-Flu Reprodução

Depois do caso no Fla-Flu, o atacante passou a comemorar seus gols com o punho cerrado e erguido, que é um dos símbolos da luta contra o racismo.

Em entrevista à FlaTV, o atleta comentou sobre o assunto:

"No momento, eu ouvi quando estava descendo para o vestiário, mas estava tão focado no jogo que acaba passando muito rápido, e eu sabia que depois teria alguma imagem para que eu pudesse provar. A gente não conseguiu achar quem foi, mas é uma cena muito triste porque meus pais e meus amigos estavam lá. É algo que não é viável e que não tem tamanho para quem passa por isso. Fiz isso e faço porque posso representar muitas pessoas que sofrem, e a gente não vê. Ter um exemplo e uma voz ativa é muito importante. Espero que as devidas medidas sejam tomadas. Vi que o Flamengo está se posicionando, o Fluminense tem ajudado, muito legal também receber a mensagem do Vasco. Não é só futebol, é algo que todos devemos entender que não deve existir isso", disse o atacante.