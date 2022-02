Madureira e Flamengo irão se enfrentar na próxima quarta-feira - Reprodução

Publicado 14/02/2022 18:16

Rio - No começo da tarde desta segunda-feira (14), o Madureira divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, que acontecerá na próxima quarta-feira (16), às 15:30h, no Estádio Conselheiro Galvão, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No entanto, os valores pedidos no ingresso não agradaram os torcedores.

Os ingressos para o duelo contra o Rubro-Negro, serão vendidos por um preço fixo, para todos os setores do estádio: R$ 120 reais a inteira, e R$ 60 a meia entrada.

Vale lembrar ainda que, nos duelos do Madureira contra Fluminense e Vasco, no Estádio Conselheiro Galvão, as entradas para os jogos custavam R$ 60 a inteira, e R$ 30 a meia entrada, metade do que é cobrado para o confronto contra o Clube da Gávea, o que fez com que muitos torcedores do Flamengo se revoltassem com o Madureira.

@roddunshee, boa tarde!Há possibilidade da intervenção do @Flamengo nesta situação ?Uma denúncia no @ProconRJ, por exemplo!Estamos diante de um flagrante atentado contra o consumidor torcedor do @Flamengo !Como é que para nós é o dobro do preço dos outros? E ainda nesse horário ! pic.twitter.com/QYZINSxet6 — FLADoutrinador(@DoutrinadorXan) February 14, 2022