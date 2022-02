Flamengo é comandado por Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/02/2022 17:45 | Atualizado 14/02/2022 17:46

O atleta Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino desta segunda-feira (14). Seguiu para o hospital e será submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia e exames complementares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 14, 2022

Rio - O volante Thiago Maia sofreu um susto durante o treino do Flamengo, na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. O camisa 8 sofreu um corte profundo na perna esquerda e precisou ser levado ao hospital para realizar um debridamento cirúrgico, ou seja, uma limpeza no local para evitar uma infecção, com utilização de antibiótico venoso.