Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2022 10:25

Rio - O Flamengo segue buscando nomes para fortalecer o elenco e a chegada de um zagueiro é considerada prioridade. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Rubro-Negro estaria avaliando a contratação de Yerry Mina, que pertence ao Everton, da Inglaterra.

Yerry Mina Reprodução

O defensor teria sido oferecido ao clube pelo empresário Giuliano Bertolucci. A princípio, o Flamengo estaria avaliando a possibilidade de uma contratação por empréstimo, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos.



De acordo com o site, os valores para um possível empréstimo girariam em torno de 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões, pela cotação atual). Mina está em baixa no futebol inglês e foi titular em apenas oito das 26 partidas do Everton na temporada.

Mina tem 27 anos e chegou ao clube inglês em 2018. Ele foi revelado pelo Deportivo Pasto, da Colômbia, passou pelo Santa Fe do mesmo país, até chegar ao Palmeiras em 2016. Campeão brasileiro pelo Verdão, o colombiano defendeu o Barcelona na temporada de 2017.