Arrascaeta, meia do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/02/2022 09:00 | Atualizado 15/02/2022 09:04

Rio - O apoiador do Flamengo, De Arrascaeta, utilizou as redes sociais para parabenizar o atacante Cavani pelos 35 anos de aniversário. Os dois jogadores fazem parte do grupo que tenta classificar a seleção uruguaia para a Copa do Mundo. O atleta do United respondeu citando o Flamengo.

"Feliz aniversário, matador", escreveu o jogador do Flamengo. Enquanto isso, o atacante respondeu com: "Obrigado, Mengão". Atualmente, Cavani, de 35 anos, defende o Manchester United, mas não tem vivido seus melhores dias.

O nome de Cavani chegou a ser ventilado no Flamengo recentemente, mas não houve negociações. O atacante uruguaio tem boas chances de deixar o clube inglês ao fim da atual temporada.