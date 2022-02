Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/02/2022 11:32

Rio - Thiago Maia sofreu uma grave lesão no último treino do Flamengo, que o tirou da final da Supercopa do Brasil. E o responsável pelo o ocorrido foi um medalhão do clube carioca. O volante dividiu uma jogada e David Luiz, com os cravos da chuteira, cortou a perna do volante até que osso da tíbia fosse exposto.

O meia terá que se submeter a uma operação e deverá ficar fora dos gramados por algumas semanas. O Flamengo divulgou a lesão de Thiago Maia pelas suas redes sociais.

"O atleta Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino desta segunda-feira (14). Seguiu para o hospital e será submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia e exames complementares", publicou.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020, por empréstimo ao Lille e foi adquirido em definitivo neste ano pelo Rubro-Negro. Apesar de nunca ter se firmado como titular, o volante é considerado um jogador importante do elenco. Ele entrou em campo em 62 partidas e fez dois gols pelo clube carioca.