Nova camisa do Flamengo vaza na Internet - Reprodução

Nova camisa do Flamengo vaza na InternetReprodução

Publicado 15/02/2022 20:13

Rio - O novo uniforme número um do Flamengo, que está previsto para ser lançado na próxima sexta-feira (18), será utilizando pela primeira vez na Supercopa do Brasil, no duelo contra o Atlético-MG. Com a chegada da data de lançamento, as lojas oficiais do clube já começaram a receber as mercadorias da Adidas, que contém os novos uniformes do Rubro-Negro.

Na tarde desta terça-feira (15), um funcionário de uma loja do Flamengo tirou fotos do modelo, que rapidamente acabou se espalhando pelas redes sociais. Confira a imagem da nova camisa de jogo do Clube da Gávea:

Novo uniforme do Flamengo vaza na Internet Reprodução

Nas últimas semanas, uma foto do uniforme também havia sido divulgada nas redes sociais, e estava exposta em uma loja de esportes.