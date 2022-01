Nova camisa 1 do Flamengo vazou na Web - Reprodução

Publicado 26/01/2022 14:54

Rio - A nova camisa 1 do Flamengo vazou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. O novo uniforme contará com listras onduladas e tem lançamento previsto para o dia 18 de fevereiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Coluna do Fla".

A ideia das listras onduladas é fazer uma espécie de homenagem à torcida rubro-negra, representando as bandeiras da arquibancada. Será a primeira vez que a Adidas produzirá uma camisa sem listras 100% horizontais.

De acordo com o site "GE", a estreia da nova camisa do Flamengo deve acontecer na Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG, marcada para o dia 20 de fevereiro, com local ainda indefinido.