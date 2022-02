Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Paulo Sousa, técnico do FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 15/02/2022 16:51

Rio - Com um trabalho ainda embrionário, o técnico Paulo Sousa vem fazendo alguns testes no time principal do Flamengo para atingir a ideal disposição tática da equipe no começo da temporada. Algumas escolhas causam estranhamentos por parte do torcedor rubro-negro, que em sua minoria critica algumas atitudes neste Campeonato Carioca.

O intuito é realmente rodar o forte plantel que o Flamengo construiu e aperfeiçoou nos últimos anos. No entanto, a constante troca de peças nas posições podem causar confusões até mesmo em grandes veículos de mídia.

A Rede Globo acabou caindo no "nó tático" de Paulo Sousa. Ao exibir a última escalação do Flamengo, a emissora acabou inserido o lateral-direito Rafinha, hoje no São Paulo , no time titular comandado pelo português. A gafe não passou batida em meio a grande audiência, e logo parou na web.