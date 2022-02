Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 15/02/2022

Rio - Na última segunda-feira (13), o Madureira divulgou os valores dos ingressos para o duelo contra o Flamengo, que está marcado para esta quarta-feira (16), no Estádio Conselheiro Galvão, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o preço das entradas para o confronto não agradou os torcedores, que fizeram diversas reclamações nas redes sociais do clube mandante do duelo.

Os ingressos para o duelo entre as duas equipes estão custando R$ 120, a inteira, e R$ 60, a meia-entrada. Vale lembrar que, nos confrontos contra Vasco e Fluminense, o Madureira colocou os ingressos por metade do valor das entradas do jogo contra o Rubro-Negro: R$ 60, a inteira, e R$ 30, a meia-entrada.

Nesta terça-feira (15), quatro torcidas organizadas do Flamengo se manifestaram contra os preços definidos pelo Madureira. São elas: FlaManguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro e Nação 12.

Na nota publicada pelas organizadas, as torcidas confirmaram que não estarão presentes no confronto, e repudiaram o aumento exorbitante no valor dos ingressos de um jogo para o outro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) também foi alvo dos protestos das organizadas do Rubro-Negro. Confira a nota:

Nota das torcidas organizadas do Flamengo sobre os valores dos ingressos para o confronto contra o Madureira Reprodução

Como dito anteriormente, Flamengo e Madureira se enfrentarão nesta quarta-feira (16), no Estádio Conselheiro Galvão, às 15:30h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda posição da competição, com 13 pontos. Já o Tricolor Suburbano está na sétima colocação, com sete pontos.