Rodrigo Caio e Filipe LuísPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 15/02/2022 19:51 | Atualizado 15/02/2022 19:54

Rio - Na tarde desta terça-feira (15), os jogadores do Flamengo, Rodrigo Caio e Filipe Luís, foram vistos assistindo ao Rio Open, torneio de tênis que está sendo realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro. Os atletas, que deverão estar a disposição do técnico Paulo Sousa para o confronto contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo (20), fizeram a alegria dos Rubro-Negros que estavam presentes no evento.

Movimento no #RioOpen e com uma presença constante nas edições - Filipe Luis pic.twitter.com/vsnIA8PSLh — Fim de Jogo (@fimdejogo) February 15, 2022 Rodrigo Caio com um fã no Rio Open Reprodução

Filipe Luís, inclusive, esteve presente em outros dias do torneio, e chegou a presentear o tenista espanhol Fernando Verdasco com uma camisa do Flamengo com seu nome. Em troca, o lateral-esquerdo do Rubro-Negro recebeu uma raquete do atleta espanhol.

Como dito anteriormente, Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão no próximo domingo (20), na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16h, pela Supercopa do Brasil. Antes disso, o Rubro-Negro ainda possui duelo marcado contra o Madureira, nesta quarta-feira (16), no Estádio Conselheiro Galvão, às 15:30h, pelo Campeonato Carioca.