Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/02/2022 17:21

Rio - O Flamengo já teria definido o seu "Plano A" para a contratação de mais um zagueiro para reforçar o elenco. O nome seria o de Felipe, do Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro já teria feito uma oferta pelo defensor.

No entanto, de acordo com Nicola, o ex-jogador do Corinthians teria recusado a primeira investida do Flamengo. O defensor possui contrato com o time espanhol até o fim de junho de 2022 e ainda aguarda uma definição do Atlético de Madrid para uma possível renovação.

O Flamengo já fechou a contratação de Fabrício Bruno, do Bragantino, mas ainda busca um nome que chegue para ser titular da equipe de Paulo Sousa. Os problemas físicos de Rodrigo Caio e de David Luiz preocupam os rubro-negros.