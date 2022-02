Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

16/02/2022

Rio - A busca de um atacante para substituir Michael foi um das prioridades do Flamengo nos últimos dias. O Rubro-Negro encaminho a contratação do uruguaio Diego Rossi, do Los Angeles FC, porém, outros atletas foram avaliados pelo clube carioca. Um deles, de acordo com o portal "GaveaNews", foi Sebastián Villa, do Boca Juniors.

Villa teria sido oferecido ao Flamengo por pelo menos três agentes diferentes, e seu nome teria agradado o técnico Paulo Sousa. Porém as conversas não avançaram. Fora das quatro linhas, o atacante é acusado de agressão por parte de Daniela Cortés, sua ex-namorada, e isso teria pesado na escolha do Rubro-Negro.

Além do clube carioca, o jogador teve seu nome ligado a Atlético-MG e Internacional, mas também não houve evolução em nenhum negociação. Nascido na Colômbia, Sebastián Villa, tem 25 anos, e atua no clube argentino desde 2017. Na última temporada, ele atuou em 46 jogos e marcou 12 gols.

Outro nome ventilado pelo Flamengo foi o de Everton Cebolinha. O ex-jogador do Grêmio era o principal foco dos dirigentes rubro-negros, porém, não houve avanço na negociação com o Benfica e o atleta acabou continuando no clube português.