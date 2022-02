Arrascaeta - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

ArrascaetaFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/02/2022 13:26

Com David Luiz e Bruno Henrique entre os relacionados, o Flamengo enfrenta o Madureira, às 15h30 desta quarta, sem um de seus principais nomes: o meia Arrascaeta, destaque na vitória por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no domingo. A comissão técnica decidiu preservá-lo e o camisa 14 não é uma preocupação para o jogo do próximo dia 20, contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.



Arrascaeta treinou sem limitações nesta manhã, no Ninho do Urubu, mas ficou fora da relação final do Paulo Sousa. É a mesma situação do lateral Rodinei.



Com a autorização da CBF, o Flamengo alterou sua programação inicial - que previa embarque para Cuiabá nesta quinta-feira, conforme regulamento da Supercopa do Brasil - e trabalhará até sábado no Ninho do Urubu. Depois da atividade, embarcará para a capital do Mato Grosso, que receberá a decisão entre o Rubro-Negro e o Atlético, no domingo, na Arena Pantanal, às 16h.