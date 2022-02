Everton Ribeiro comemora o gol do Flamengo sobre o Madureira pelo Campeonato Carioca - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/02/2022 18:22

Rio - O meia Everton Ribeiro, autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Madureira nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, comemorou o triunfo e reforçou o foco na Supercopa. O Rubro-negro enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, na Arena Pantanal.

"Jogo muito difícil, em um campo [de Conselheiro Galvão] que dificulta muito o nosso estilo de jogo. A equipe dele é uma equipe forte, que veio com uma proposta e fez bem, mas soubemos mudar a postura, o ritmo, e conseguimos a virada. Estão todos de parabéns e, agora, é focar na final", disse Everton Ribeiro à CariocãoTV.

Com 16 pontos, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Após o confronto da Supercopa, o Rubro-negro irá retornar ao Estadual no clássico contra o Botafogo, no dia 23 de fevereiro, às 20h, pela oitava rodada, no Nilton Santos.