Paulo Sousa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/02/2022 20:21

Após a difícil vitória do Flamengo sobre o Madureira, de virada, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o técnico Paulo Sousa deu entrevista, falou sobre a partida e concordou que a equipe não teve um bom desempenho, mas ressaltou a importância do triunfo.

"Acho que essa vitória foi conquistada sobretudo pela superação e pelo querer vencer. Usando uma frase do Arão antes do jogo: "Há jogos que mesmo não jogando bem temos que vencer". Hoje acabamos por vencer, e há a importância dos jogadores do banco de poderem entender bem o próprio jogo e aquilo que o jogo vai pedindo para poderem ter impacto no próprio jogo."

O próximo desafio do Flamengo de Paulo Sousa será no domingo, diante do Atlético-MG, em Cuiabá, às 16h, pela final da Supercopa do Brasil. Essa partida será a primeira decisão do português à frente do Rubro-Negro carioca. O Mister falou sobre o desafio.

"Com dois treinadores novos, recém-chegados, mas em momentos diferentes. O Atlético fez uma temporada extraordinária ganhando praticamente tudo. Ou seja, motivados como uma equipe-base. Penso que meu colega vai dar continuidade a estes mesmos processos de vitória dentro do elenco dele. Nós iniciamos um processo completamente novo onde estamos crescendo bastante. Tenho vindo a repetir e a agradecer publicamente ao elenco pela forma que nos recebeu desde o primeiro dia. A forma como estão atentos, de como querem evoluir e de querem se superar dentro daquilo que estamos pedindo."

Inicialmente, o Flamengo iria par Cuiabá nesta quinta-feira, como prevê o regulamento da CBF, mas a entidade liberou tanto o Rubro-Negro quanto o Atlético-MG a chegarem no sábado, na véspera do duelo, para se concentrarem para a grande decisão.

O vencedor embolsará a premiação de 5 milhões de reais. O vice fica com "apenas" 2 milhões de reais.