Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2022 18:25

Rio - Gabigol quase foi jogador do São Paulo. Pelo menos é o que garante o técnico Dorival Júnior. Em entrevista ao podcast "Denílson Show", o treinador revelou que pediu a contratação do ídolo do Flamengo em 2017, quando estava no São Paulo, e que já dava a chegada do camisa 9 como certa.

“Quando ele (Gabigol) quis voltar, eu tava no São Paulo. Eu tinha certeza de que ele tava contratado pelo São Paulo porque eu tinha pedido o Gabriel ao Raí. Eu tava até fora do país ainda. Liguei pro Raí, liguei pro Gabriel e saí de lá achando que tava tudo certo. Quando cheguei aqui da viagem, acabou que ele tinha assinado com o Santos um novo vínculo”, contou Dorival.

O treinador também rasgou elogios ao camisa 9 e disse que tentou aconselhá-lo na época em que ele estava para deixar o Brasil.

“Falei uma coisa para ele quando ele tava naquele momento de sai não sai. Era o primeiro momento que ele estava tendo como titular absoluto do Santos. ‘Fica aqui mais três meses, consolida este momento e chega lá no início do ano. Vai estar no meio da temporada dos caras, mas você chega com mais ritmo. Espera e fica mais aqui’”, revelou.

“O time dele estava passando por uma remontagem, talvez os valores envolvidos eram muito altos, ou fizeram a proposta maior para ele já ir naquele momento... Não sei direito. As coisas acontecem. Mas não queria perder o jogador. O Gabriel estava numa fase fantástica, metendo gol jogo sim, jogo não”, concluiu.