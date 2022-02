Andreas Pereira - Reprodução

Andreas PereiraReprodução

Publicado 17/02/2022 10:30

Rio - O meia Andreas Pereira sofreu uma lesão no tornozelo direito e deixou a partida contra o Madureira, antes do intervalo. Porém, o jogador, de 26 anos, não vinha tendo uma boa atuação com a camisa do Flamengo. Aliás, o atual momento do atleta vem gerando grande preocupação em torcedores e também na mídia especializada.

Andreas Pereira recebeu muitas críticas pelas últimas atuações com a camisa do Flamengo. Alguns torcedores e jornalistas acreditam que o meia ainda não se recuperou da falha decisiva na final da Libertadores, que gerando o gol de Deyverson, o segundo e decisivo no título do Palmeiras.

Apesar do momento ruim, o Flamengo optou pela contratação em definitivo do meia junto ao Manchester United. Bruno Spindel e Marcos Braz viajaram para a Europa e desembolsaram cerca de 10,5 milhões (cerca de R$ 63 milhões pela cotação atual) por Andreas Pereira.