Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia Dortmund - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia DortmundFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 17/02/2022 09:30

Rio - Vendido ao Flamengo no fim de 2019, Reinier não conseguiu se firmar no futebol europeu. Contratado pelo Real Madrid, o atacante foi cedido ao Borussia Dortmund, mas pouco jogo na Alemanha. Apesar disso, de acordo com o portal "UOL", o jovem não deseja retornar ao futebol brasileiro neste momento.

A decisão seria um balde de água fria no Flamengo. O Rubro-Negro cogitava a possibilidade de tentar contratá-lo por empréstimo no segundo semestre e de qualquer outra equipe com intenção de repatriá-lo. Reinier ainda tem esperanças de conseguir uma oportunidade para mostrar seu futebol a partir de agosto.

Em um ano e meio na Alemanha, o brasileiro atuou em 31 partidas, sendo titular em apenas três oportunidades. No Dortmund, o atacante já foi comandado por três treinadores diferentes e nenhum deles deu mais tempo de jogo ao jovem.



Reinier tem contrato com o Real Madrid até 2026. O pouco uso pelo clube alemão já fez a equipe espanhol cogitar pedir seu retorno. No entanto, ele segue com contrato com o Borussia.