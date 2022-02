Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 18/02/2022

Rio - O volante João Gomes, de 21 anos, está em alta no Flamengo. Na última temporada, o jovem começou bastante prestigiado pelo técnico Rogério Ceni, chegou a marca na final do Carioca, mas acabou perdendo espaço com Renato Gaúcho. Ao fim da temporada, a saída do atleta chegou a ser ventilada pelo Rubro-Negro, porém, o meia permaneceu e vem sendo elogiado por suas atuações no começo de 2022 e ganhou força por uma vaga no time titular.

Revelado na base do Flamengo, João Gomes atuou em 44 partidas, fez dois gols e deu duas assistências na última temporada. Com o pouco aproveitamento no fim de 2021, a sua saída do Rubro-Negro chegou a ser ventilada. João Gomes entrou na mira do Santos e do Fortaleza, porém, o clube carioca acabou mantendo o atleta para disputar a temporada de 2022.

O volante participou de cinco jogos este ano, apesar de não ter feito gol, nem ter dado nenhuma assistência, as boas atuações têm chamado a atenção dos torcedores. Alguns cobram sua titularidade no meio-campo do Flamengo. Um dos medalhões da equipe, Andreas Pereira, que foi adquirido em definitivo junto ao Manchester United, não vem tendo boas atuações e o jovem parece ter a preferência dos rubro-negros para assumir uma vaga no meio-campo.

João Gomes foi revelado na base do Flamengo e colecionou títulos de expressão nas categorias inferiores do clube carioca. Em 2020, já no elenco profissional, o volante se sagrou campeão brasileiro, além disso conquistou o Carioca e a Supercopa do Brasil em 2021.