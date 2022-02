Taça Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Taça Supercopa do BrasilLucas Figueiredo / CBF

Publicado 18/02/2022 14:56

Rio - A Supercopa do Brasil, marcada para este domingo (20), às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, terá casa cheia. Isto porque, as torcidas de Flamengo e Atlético-MG esgotaram todos os 31.219 ingressos que estavam disponíveis.

As entradas foram esgotadas em apenas dois dias. O início das vendas ocorreu na quarta-feira (16), com preços determinados pela CBF, que variavam entre R$ 50,00 e R$ 300,00.

É importante destacar que, embora os ingressos estejam esgotados, a Arena Pantanal não estará completamente lotada. Isto porque, a prefeitura de Cuiabá liberou apenas 80% dos 41.112 lugares que o estádio possui.

Como dito anteriormente, Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão neste domingo (20), em duelo único, valendo o título da Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro busca seu terceiro título consecutivo da competição, enquanto o Galo, que foi o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, busca o título inédito para sua sala de troféus.